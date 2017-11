Pochettino: Kane sẵn sàng cho trận derby

Thuyền trưởng Tottenham Mauricio Pochettino tin rằng Harry Kane sẽ sẵn sàng cho trận derby lượt đi bắc London sắp tới với kình địch Arsenal.

Tiền đạo 24 tuổi đã vắng mặt trong trận thua 0-1 trước Man United vì chấn thương dây chằng, nhưng anh cũng kịp trở lại trong trận đại thắng 3-1 trước đương kim vô địch Champions League Real Madrid.

Anh cũng góp trong trận thắng 1-0 của Gà trống trước Crystal Palace vào cuối tuần vừa qua, mặc dù anh đã bị thay ra những phút cuối do một va chạm ở đầu gối.

📽️ 👀 Every angle of a super Sonny strike at Wembley! 👌 🎯 #COYS pic.twitter.com/TOpYqCwhpv

