Moyes kêu gọi sự ủng hộ từ cổ động viên The Hammers

David Moyes đã lên tiếng kêu gọi các CĐV West Ham hãy trở thành chỗ dựa cho ông và đội bóng sau quyết định bổ nhiệm HLV người Scotland làm thuyền trưởng của CLB đến hết mùa giải.

Chiến lược gia 54 tuổi từng dẫn dắt Everton và Manchester United, người cũng đã huấn luyện Sunderland ở mùa giải trước, nơi họ đã nói lời chia tay Premier League vì rớt hạng, đã lãnh trách nhiệm cải thiện tình hình hiện tại của The Hammers ở vị trí thứ 18, sau khi được lựa chọn thay thế cho người vừa bị sa thải Slaven Bilic.

"At the moment they should be in a better position than they are, and I believe they will be come the end of the season." pic.twitter.com/AHsAlS2q1n

— West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017