Tin đồn: Simeone là mục tiêu số 1 của Everton

Theo báo giới, Diego Simeone là một trong 4 mục tiêu đang được xem xét để ngồi vào vị trí còn đang bỏ trống tại Everton.

HLV của Atletico Madrid được cho là mục tiêu số 1 của ông chủ Farhad Moshiri, mặc cho HLV người Argentina có vẻ không muốn ra đi giữa mùa giải và theo nguồn tin của Sky Sports thì ông cũng đang hạnh phúc tại Tây Ban Nha. Ông ấy vừa ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 cách đây không lâu.

Ông chủ của Everton sẽ họp với ban lãnh đạo trong tuần này để bàn bạc về việc mang về một HLV mới với bản hợp động dài hạn để thay thế người vừa bị sa thải Ronald Koeman.

Theo nguồn tin này, Sam Allardyce cũng đang là mục tiêu và đội bóng chủ sân Goodison Park cũng muốn cựu HLV tuyển Anh về làm việc đến hết mùa giải này, mặc dù Allardyce đang tìm kiếm một công việc lâu dài.

Giám đốc thể thao của The Toffees, Steve Walsh được cho là muốn mang về cả Allardyce cùng với cựu trợ lý ĐT Anh của ông ấy là Craig Shakespeare, người cũng mới Leicester sa thải gần đây.

