Barcelona công bố hình ảnh siêu công trình Nou Camp trị giá 600 triệu euro

Barcelona vừa công bố những hình ảnh mới đầy ấn tượng về dự án nâng cấp SVĐ Nou Camp.

Gã khổng lồ xứ Catalan có thể đã bị loại khởi Champions League nhưng họ đang sở hữu một tương lai xán lạn phía trước, không chỉ vì dự án nâng cấp mà họ đang chuẩn bị khởi công.

Barce đang lên kế hoạch mở rộng thánh địa của mình, hiện đang có sức chứa 90,000 chỗ ngồi, lên đến khoảng 105,000 chỗ ngồi và cải thiện khu vực xung quanh sân bóng.

Và đội bóng, những người được cho là sẽ chi ra khoảng 600 triệu euro cho dự án này, vừa công bố một loạt hình ảnh mới sau khi có được sự chấp thuận từ hội đồng thành phố.

Barcelona hiện chỉ còn một rào cản nữa để vượt qua trước khi họ có thể bắt đầu tiến hành khởi công. Họ phải có được sự chấp thuận của phiên họp toàn thể của hội đồng thành phố trong tháng này. Mọi thứ sẽ được tiến hành sau đó với hy vọng có thể hoàn thành vào năm 2021.

Một trong những bước mở rộng sân đấu quan trọng của Barcelona là phần diện tích sàn công trình sẽ chiếm lấy phần lớn diện tích thành phố, gồm một phần của hai quận of La Maternitat và Sant Ramon. Cộng đồng dân cư cũng sẽ có quyền đi vào những khu vực riêng tư trước đây.

