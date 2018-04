Atletico và Real chia điểm trong trận derby thành Madrid

Real đã chia điểm với đội bóng hàng xóm Atletico trong trận derby thành Madrid tại La Liga vào chiều Chủ nhật.

Jan Oblak đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, và chỉ bị đánh bại một lần bởi Cristiano Ronaldo ở phút thứ 53.

Nhưng thế dẫn điểm cũng không tồn tại được lâu khi Antoine Griezmann đã lập công bốn phút sau đó buộc hai đội chia điểm tại Bernabeu.

Which celebration do you prefer? 😀

🔄 Cristiano Ronaldo

♥️ Antoine Griezmann #RealMadridAtleti pic.twitter.com/3AY07pyrYh

— LaLiga (@LaLigaEN) Ngày 08 tháng 04 năm 2018