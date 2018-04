Thuyền trưởng Leonesa đối mặt án phạt cấm 10 trận vì cản đường phản công của đối phương

Nhiều khả năng HLV Ruben de la Barrera của Cultural Leonesa buộc phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong một tình huống hy hữu vào cuối tuần trước.

Trong trận đấu tại Segunda Division trước Albacete, De la Barrera đã đích thân ngăn cản một tình huống phải công của đối phương bằng việc tiến sát đến đường biên và đưa chân ngăn cản đường lên bóng của đối phương.

In Spain's 2nd tier, Cultural Leonesa's manager Rubén de la Barrera can't resist taking a touch before the ball goes out of play. Unsurprisingly he's sent off but his team salvages a 0-0 draw at Albacete.

Got to love Barrera's excuse: "It was instinctive,"

