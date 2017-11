Gareth Bale “treo giày” đến hết năm

Tiền vệ Real Madrid Gareth Bale có thể ngồi ngoài tới hết năm 2017 sau khi chấn thương cũ tái phát và có xu hướng trở nặng.

Bale chỉ mới trở lại tập luyện bình thường với Real vào tuần trước, sau khi tuyển thủ Xứ Wales này phải điều trị chấn thương bắp chân từ tháng 9 vừa qua.

It's been 200 days (!!!!!!) since the BBC of Karim Benzema, Cristiano Ronaldo and Gareth Bale started a game for Real Madrid.

