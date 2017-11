Alba: Barca chơi tốt hơn khi không có Neymar

Hậu vệ cánh trái của Barcelona Jordi Alba cho biết mình đang dần lấy lại được cảm hứng chơi bóng sau sự vắng mặt của Neymar, và tin rằng CLB thậm chí có thể chơi tốt hơn nữa nếu không có cầu thủ người Brazil.

Cầu thủ người Brazil đã kết nối rất tốt với những đối tác trên hàng công trong suốt thời gian anh chơi ở đội bóng xứ Catalan, nhưng Alba lại cảm thấy thoải mái hơn ở hành lang cánh trái kể từ khi Neymar chuyển sang Paris Saint- Germain.

“Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng vì lý do cá nhân, cậu ấy đã quyết định rời đi,” Alba phát biểu trên tờ Mundo Deportivo.

“Tuy nhiên, nói cho cùng thì đội bóng vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng đủ khả năng thay thế và tôi rất vui vì được thi đấu cùng họ.”

“Như tôi đã nói trước đây, tôi có thêm những khoảng trống để có thể di chuyển vào trong và thật sự thì đối với cá nhân tôi, nó là điều tốt hơn. Tôi đã lấy lại được sự tự tin.”

“Với việc có được nhiều khoảng trống hơn bên cánh trái, tôi cảm thấy rất thoải mái và điều đó đã được chứng minh qua những gì diễn ra trên sân. Tôi đang tận hưởng chúng theo cái cách mà lâu rồi tôi chưa được cảm nhận.”

🔴🔵 Barça train for the final time this week! See you on Monday 😄#ForçaBarça https://t.co/Id2eVtH6qF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2017