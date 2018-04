Arsenal đụng độ Atletico tại bán kết Europa League

Arsenal sẽ đụng độ Atletico Madrid vào cuối tháng này trong trận bán kết đầu tiên tại Europa League kể từ năm 2000.

Sau trận hòa 2-2 với CSKA Moscow tại Thủ đô nước Nga vào rạng sáng thứ Sáu, Arsenal đã tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất với tổng tỷ số 6-2 qua hai lượt trận.

Hành trình chinh phục chức vô địch cũng như tấm vé dự Champions League mùa sau của thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ vô cùng khó khăn khi sớm phải đụng độ Atletico ngay tại bán kết.

Atletico Madrid, nhà vô địch năm 2012 đã đánh bại Sporting CP bất chấp thất bại 0-1 vào rạng sáng thứ Sáu, bởi họ đã có được chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân nhà trước đó một tuần.

Marseille sẽ đụng độ Salzburg trong trận bán kết còn lại. Marseille đã tiến vào vòng đấu bốn đội lần đầu tiên kể từ năm 2004 sau khi lội ngược dòng sau thất bại 0-1 bằng chiến thắng 5-2 ở trận lượt về.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018