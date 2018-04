Arsenal giành quyền vào bán kết Europa League

Arsenal đã chính thức giành quyền vào bán kết Europa League sau trận hòa nghẹt thở 2-2 trên sân của CSKA Moscow vào rạng sáng thứ Sáu.

Trở về sân nhà VEB Arena sau khi thất bại 1-4 ở lượt đi, CSKA đặt mục tiêu trở thành đội bóng thứ hai giành quyền đi tiếp tại Europa League sau khi thua cách biệt ở lượt đi.

Sau bàn thắng mở tỷ số Fedor Chalov ở phút thứ 39, Kirill Nababkin hiện thực hóa hy vọng vào bán kết cho CSKA với bàn nhân đôi cách biệt năm phút sau giờ nghỉ với tình huống đá bồi sau cú sút bị Petr Cech cản phá của Konstantin Kuchayev.

Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ đội chủ nhà còn chưa tìm được bàn thắng thứ ba, thì các học trò HLV Arsene Wenger đã kịp thời lên tiếng, tránh đi theo vết xe đổ của Barcelona.

Đầu tiên là tình huống tỏa sáng của Welbeck với cú cứa lòng rút ngắn tỉ số sau pha phối hợp với Mohamed Elneny ở phút thứ 75.

Và cũng chính Elneny đã góp công trong bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 tại Thủ đô nước Nga cho Arsenal, ở phút bù giờ thứ hai, cầu thủ người Ai Cập đã có tình huống tạo điều kiện cho Aaron Ramsey, cầu thủ người Xứ Wales đã dễ dàng hạ gục thủ thành Igor Akinfeev trong tư thế đối mặt.

