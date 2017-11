Evra bị treo giò và chấm dứt hợp đồng

Patrice Evra vừa phải trả giá đắt cho hành động thiếu kiểm soát của mình khi đá vào người hâm mộ đội nhà, với việc bị đội bóng chủ quản Marseille cắt hợp đồng và lệnh cấm thi đấu đến hết mùa giải từ UEFA.

Hậu vệ trái 36 tuổi này phải nhận thẻ đỏ vì đá vào một người hâm mộ Marseille trước trận làm khách Vitoria tại Europa League tuần trước.

Vào tối qua, UEFA đã ban lệnh cấm thi đấu của anh tới tháng 6 năm 2018, cùng thời gian hết hợp đồng với Marseille, mặc dù vậy hợp đồng của anh với CLB cũng chấm dứt trước thời hạn do thỏa thuận giữa hai bên sau khi lệnh cấm thi đấu được đưa ra.

Trong một thông báo trên trang chủ CLB: “Patrice Evra đã hành xử rất chuyên nghiệp trên sân cũng như trong phòng thay đồ. Anh ấy là nhân tố quan trọng trong việc cải thiện kết quả cũng như đưa đội bóng đi lên.”

“Tuy nhiên vào ngày 2/11 tại Guimaraes anh ấy đã có hành động không chấp nhận được với việc đáp trả những khiêu khích của vài cá nhân.”

Here's the incident that led to Patrice Evra being sent off before a ball was kicked!

He kicked a fan in the face😳pic.twitter.com/dCLQAq9Sx0

— JL Sports UK ⚽️ (@JLSportsUK) November 2, 2017