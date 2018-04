Hai người bị bắt giam trong trận Liverpool – Roma

Cảnh sát Merseyside xác nhận có hai người đàn ông đã bị bắt vì bị tình nghi giết người sau khi một người đàn ông 53 tuổi bị bỏ lại trong tình trạng nguy kịch trước trận đấu Champions League của Liverpool với Roma vào hôm thứ Ba.

Nạn nhân đã bị tấn công trầm trọng gần Anfield vào tối thứ Ba trong một cuộc xung đột giữa cả hai nhóm CĐV, cảnh sát nói.

Hai người đàn ông đến từ Rome, 25 và 26 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi giết người và đã bị giải đến đồn cảnh sát, nơi họ sẽ được các thám tử thẩm vẫn.

Cảnh sát trưởng Dave Charnock của Merseyside nói trong một bản báo cáo: “Đa số 52.500 người hâm mộ tham dự trận đấu đều hành xử đúng mực và đã đến để theo dõi một trận đấu hay.

Statement from Chief Superintendent Dave Charnock following the Champions League semi-final between Liverpool and AS Roma https://t.co/pQfP0IOx2H pic.twitter.com/4d6nZWvSZY

— Merseyside Police (@MerseyPolice) April 24, 2018