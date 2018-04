Cảnh sát điều tra vụ đe dọa trọng tài Oliver

Cảnh sát nhập cuộc điều tra về các tin nhắn đe dọa gửi đến vợ của trọng tài Michael Oliver sau thất bại của Juventus trước Real Madrid tại Champions League.

Oliver đã trao một quả penalty cho Madrid trong những phút bù giờ cuối cùng của trận lượt về tứ kết Champions League thứ Tư và đuổi thủ môn Gianluigi Buffon ra khỏi sân, trước khi Cristiano Ronaldo chuyển hóa thành công quả phạt đền để đưa đội bóng La Liga tiến tới vòng bán kết.

Buffon đã dành cho Oliver vô số lời nhiết móc trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, nhưng vấn đề còn trầm trọng hơn nữa sau trận thua này.

These vituperous attacks on Michael Oliver and his wife are repugnant. Big admirer of Buffon but his behaviour since has been inflammatory and out of order. Oliver was doing his job and hard to argue against his decisions. Understand the emotion but time to defuse it, Gianluigi.

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 14, 2018