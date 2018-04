Liverpool đối mặt với Roma tại bán kết Champions League

Liverpool sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2005 bằng cuộc đụng độ Roma tại bán kết.

Á quân Champions League năm 2007 đã tiến vào bán kết lần đầu sau 10 năm với chiến thắng thuyết phục 5-1 trước đội bóng dẫn đầu Premier League Manchester City.

Trong khi đó, Roma đã lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB lần đầu tiên kể từ năm 1984, nơi họ đã thua trước chính Liverpool trong trận chung kết trên chấm luân lưu. Họ đã đá văng Barcelona đầy kịch tính với luật bàn thắng trên sân khách, sau khi để thua 1-4 ở lượt đi.

Cặp đấu này cũng sẽ chứng kiến việc tiền đạo Mohamed Salah, tiền đạo đã ghi tới 38 bàn mùa này có lần đầu tiên tái ngộ đội bóng cũ.

Trận bán kết còn lại sẽ chứng kiến Bayern Munich đụng độ Real Madrid. Bayern đã có lần thứ bảy lọt vào bán kết trong chín mùa giải gần nhất. Họ đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Sevilla với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2018