Ronaldo: “Nếu không bị phạm lỗi thì Lucas đã ghi bàn”

Ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid nói rằng không hiểu anh sự phản đối đầy giận dữ của các cầu thủ Juventus – bao gồm cả chiếc thẻ đỏ dành cho thủ thành Gianluigi Buffon – cho quả penalty ở phút 93 mà cầu thủ Bồ Đào Nha đã ghi để quyết định kết quả trận lượt về tứ kết Champions League vào thứ Tư tại Bernabeu.

Với lợi thế 3-0 trong trận lượt đi ở Turin tuần trước, Madrid đã phải nhận bàn thua từ cú đánh đầu của Mario Mandzukic chỉ sau 90 giây và Juve tiếp tục vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 với một cú đánh đầu tương tự tám phút trước giờ giải lao.

Một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu có thể đã thực sự diễn ra khi Blaise Matuidi tận dụng sai lầm của Keylor Navas để cân bằng tỉ số 3-3 trước khi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức.

Và giây phút kịch tính nhất đã đến trong phút bù giờ thứ ba khi trọng tài Michael Oliver nhìn thấy pha đẩy người của hậu vệ Mehdi Banatia bên phía Juve với cầu thủ vào sân thay ngườiLucas Vazquez của Madrid và trọng tài người Anh đã đuổi Buffon khỏi sân trước khi Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền để đưa nhà ĐKVĐ tiến vào vòng bốn đội cuối cùng.

Phát biểu với đài truyền hình Antena 3 của Tây Ban Nha sau trận đấu, cầu thủ 33 tuổi này nói rằng từ vị trí của anh trên sân, pha phạm lỗi là rất rõ ràng và nó tương tự những chơi rắn khác của các hậu vệ của Juve trong suốt trận đấu.

“Tôi không hiểu tại sao họ phản đối hình phạt này,” Ronaldo nói. “Nếu không bị phạm lỗi, Lucas đã ghi bàn. Cậu ấy bị đẩy từ phía sau. Trong suốt trận đấu, Benatia và các cầu thủ khác liên tục đẩy chúng tôi từ phía sau. Đó là cách thi đấu của họ. Nhưng Madrid vẫn cảm thấy hài lòng vì đã tiến đến vòng bán kết.”

