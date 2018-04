Chủ tịch Juve: Trọng tài của UEFA “gây bất lợi cho các CLB Ý”

Chủ tịch của Juventus, ông Andrea Agnelli, đã cáo buộc trọng tài UEFA thiên vị và yêu cầu xem lại video sau khi quả penalty đến muộn đã loại đội bóng của ông trong trận tứ kết Champions League.

Đội bóng Italia đã san bằng lợi thế ba bàn thắng của Real Madrid trong trận lượt đi và duy trì kết quả đó cho đến tận những phút bù giờ trước khi một qua cản phá của Medhi Benatia đã đốn ngã Lucas Vazquez, người lúc này chỉ còn đối mặt với thủ môn Gianluigi Buffon từ khoảng cách 5 mét trước khung thành.

Buffon đã bị đuổi ra khỏi sân vì phản đối ra mặt quyết định của trọng tài người Anh Michael Oliver, và Cristiano Ronaldo đã tận dụng quả penalty ở phút 98 để đưa đội bóng của mình đi tiếp với tổng tỉ số 4-3.

Agnelli đã cáo buộc Oliver có thái độ thiên vị gây bất lợi cho các CLB Ý nhưng phần lớn là vẫn đổ lỗi cho UEFA khi giao cho ông xử lí trận đấu này và không xử dụng công nghệ trợ lý trọng tài ảo (VAR) trong Champions League trong mùa giải này.

“Chúng ta thực sự rất cần VAR ở Champions League,” Agnelli nói với tờ Mediaset Premium.

“Đây không phải là một, hai điểm mà là tiến tới một giải đấu lớn mang lại nhiều tiền và uy tín, chúng ta không thể cho phép những tình hướng thế này xảy ra.

“Vì một lý do nào đó mà tính tự kiêu của người chỉ định trọng tài [Pierluigi Collina của UEFA] đã cố gắng chứng minh một cách khoa học rằng ông ấy không hề thiên vị và tiếp tục phân công các trọng tài chống lại các CLB Ý.”

Khi đưa ra ví dụ về những tình huống mà các CLB Ý phải chịu đừng vì quyết định của các trọng tài, Agnelli cũng đã chỉ ra Roma, đội đã san bằng tỉ số 4-1 để loại Barcelona vào hôm thứ Ba, và AC Milan, đội đã bị loại khỏi Europa League tháng trước sau khi Arsenal được trao một quả penalty gây tranh cãi.

“Không phải chỉ là Juve mà Roma cũng đã bị từ chối quả penalty trong trận đấu với Barcelona, Milan bị loại khỏi Europa League trong trận đấu với Arsenal và trận đấu của chúng tôi tối nay,” Agnelli nói. “Nếu đó là một vấn đề kỹ thuật vì UEFA không đủ trọng tài tốt, chúng tôi có thể đưa ra đề nghị giúp họ tập huấn.

“Khi chúng ta tiến đến vòng loại trực tiếp của giải đấu, chúng ta cần tập huấn các trọng tài một cách nhanh chóng, đưa những người giỏi vào làm nhiệm vụ và giúp họ đưa công nghệ VAR vào sự dụng.

“Có một trọng tài biên bên ngoài sân sẽ không giống có một trọng tài đứng quan sát video ghi lại tình huống. Nếu UEFA vẫn chưa sẵn sàng thì họ cần phải đào tạo nhanh chóng, giống như Serie A đã làm, bên cạnh Đức, Bồ Đào Nha và những nơi khác. ”

VAR đã có mặt tại Serie A và sẽ được sử dụng tại World Cup mùa hè này, nhưng UEFA vẫn chưa áp dụng nó ở Champions League.

