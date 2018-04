Liverpool hiên ngang tiến vào bán kết lần đầu sau một thập kỷ

Chiến thắng 2-1 trong trận lượt về vào rạng sáng thứ Tư đã giúp Liverpool hiên ngang tiến vào bán kết lần đầu tiên sau một thập kỷ với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận trước Manchester City.

Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã có một trận đấu tốt, nhưng sự thiếu may mắn cùng những quyết định khó hiểu từ trọng tài đã khiến họ không có một màn lội ngược dòng trên sân nhà.

Gabriel Jesus đã khiến những cổ động viên nhà trên sân Etihad mơ về một màn lội ngược dòng sau khi ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ hai của trận đấu.

Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Raheem Sterling đã thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Jesus, tiền đạo người Brazil đã không mắc bất kỳ sai lầm nào trong tình huống đối mặt với Loris Karius.

Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, xà ngang đã từ chối bàn thắng ở phút thứ 25 của Kevin de Bruyne trước khi tiền vệ người Bỉ khiến thủ thành Karius trỗ tài cản phá hai phút sau đó.

Thi đấu lép vế, cho tới năm phút trước giờ nghỉ, đoàn quân Jurgen Klopp mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút xa của After Oxlade-Chamberlain.

Bốn phút trước giờ nghỉ, pha dứt điểm của Bernardo Silva đã khiến cú bay người của Karius trở nên vô vọng, thế nhưng bóng lại chỉ tìm đến khung thành đội khách.

Ngay sau đó, lẽ ra đội chủ nhà đã có được bàn nhân đôi cách biệt, thế nhưng pha lập công cận thành hợp lệ của Leroy Sane đã bị trọng tài từ chối một cách tức tưởi.

Bước sang hiệp hai, những thay đổi về chiến thuật của vị chiến lược gia người Đức đã phát huy tác dụng khi đội khách bắt đầu thi đấu khởi sắc. Phút 56, Salah đã mang về bàn quân bình tỷ số với tình huống chớp thời cơ sau pha dứt điểm của Oxlade-Chamberlain.

Trong khi những Sergio Aguero và De Bruyn bế tắc trong việc xuyên thủng mành lưới đội khách, thì sai lầm nơi hàng thủ đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của đội chủ nhà. Pha trượt chân của Nicolas Otamendi đã tạo điều kiện cho Roberto Firmino dứt điểm hạ gục thủ thành Ederson.

