VAR lại gây bão khi trọng tài Bundesliga thổi phạt đền trong giờ giải lao

Một quyết định từ trợ lý trọng tài video (VAR) đã gây ra tình trạng náo loạn trong trận đấu Bundesliga giữa Mainz 05 và Freiburg vào rạng sáng thứ Ba.

Hai đội đã được triệu tập trở lại sân khi trọng tài quyết định trao quả phạt đền cho Mainz 05 sau khi xem lại đoạn video trên TV.

Trọng tài Winkmann đã xem lại tình huống lần nữa trên màn hình theo yêu cầu của trợ lý Bibiana Steinhaus và rõ ràng là Marc Oliver Kempf của Freiburg đã cố tình để tay chạm bóng.

Ông đã yêu cầu các cầu thủ trở lại sân trong sự ngỡ ngàng của HLV Christian Streich bên phía Freiburg, người đã lắc đầu một cách ngao ngán.

“Chúng tôi sẽ không đi đâu cả,” Streich nói trong lúc dẫn các cầu thủ đầy bối rối của mình vào phòng thay đồ.

Freiburg cuối cùng cũng đã trở lại sân, nơi Winkmann giải thích cho Streich rằng đó là một quả penalty dành cho đội nhà.

Pablo de Blasis, người đã phải chờ Alexander Schwolow quay lại khung thành, đã dẹp bỏ sự e dè mà sút bóng vào góc trái khung thành trong khi thủ môn Freiburg nghiêng người sang phải cản phá.

YESSS! We're confused. But we've scored!

“Chúng tôi nghĩ khi còi nghỉ giữa hiệp vang lên thì 45 phút thi đấu đầu tiên đã kết thúc,” giám đốc thể thao Jochen Saier của Freiburg nói với tờ Eurosport trong lúc giải lao.

“Trường hợp này thật không thỏa đáng, chúng tôi phải chấp nhận sự thật nặng nề đó. Mọi thứ đang trở nên thật kì lạ.”

Trận đấu đã bị hoãn thêm 10 phút trước khi bắt đầu hiệp 2 kết thúc khi những người hâm mộ ném hàng trăm cuộn giấy vệ sinh vào sân để phản đối trận đấu rạng sáng thứ Ba.

another protest to Monday night #Bundesliga

After the halftime penalty VAR debacle, #Mainz05 v #SCFreiberg is now running 35 mins late. pic.twitter.com/6UBD5z8LOr

