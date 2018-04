Michy Batshuayi có nguy cơ chia tay World Cup vì gãy chân

Đã có rất nhiều lo lắng tại Borussia Dortmund sau khi tiền đạo được cho mượn từ Chelsea là Michy Batshuayi bị cáng ra khởi sân trong trận đấu với Schalke tại Bundesliga vào hôm Chủ nhật.

Theo nguồn tin từ báo giới Đức, cầu thủ 24 tuổi đã được đưa tới bệnh viện và được chuẩn đoán là bị vỡ mắt cá chân trái, sau khi Dortmund bị đánh bại với tỉ số 0-2 tại Gelsenkirchen.

Michu Batshuayi will return to Chelsea from Dortmund after the striker broke his leg today against Schalke.

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 15, 2018