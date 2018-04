Bayern Munich bổ nhiệm Niko Kovac làm HLV trưởng

Bayern Munich vừa thông báo rằng HLV Niko Kovac của Eintracht Frankfrt sẽ là thuyền trưởng mới của họ kể từ tháng Bảy.

Theo thông báo mới nhất vừa đăng tải trên trang chủ, CLB Bayern Munich đã thông báo rằng HLV Niko Kovač sẽ là thuyền trưởng mới của đội bóng kể từ đầu mùa giải 2018/19.

Hùm Xám xứ Bavaria và chiến lược gia 46 tuổi đã tìm được tiếng nói chung trong bản hợp đồng có thời hạn ba năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy 2018. Người em trai Robert Kovač, 44 tuổi, cũng sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện với vai trò trợ lý cho Niko Kovac, người hiện đang là HLV trưởng CLB Eintracht Frankfurt.

🎙 @Brazzo on Niko Kovač. 🎙

"Myself and the entire team will be there to support him 100% with everything we have." https://t.co/f7RLja6nUw #MiaSanMia

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 13, 2018