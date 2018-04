Bayern Munich công bố kế hoạch nâng cấp sân Allianz Arena

Sau khi 1860 Munich chuyển đi khỏi SVĐ này, mái nhà của Die Roten đã có một kế hoạch nâng cấp để thay đổi lớn diện mạo.

Bayern Munich vừa công bố những kế hoạch để chuẩn bị nâng cấp đáng kể sân nhà Allianz Arena.

SVĐ này đã trở thành sân nhà của Bayern kể từ khi khánh thành vào năm 2005, nhưng đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga đã phải chia sẻ mái nhà chung với 1860 Munich cho đến năm 2017.

It's been a long time coming, but we'll finally have #FCBayern colors at the #AllianzArena!

What do you think of the new look? 🔴⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/4Dzah7mFaL

— FC Bayern US (@FCBayernUS) March 29, 2018