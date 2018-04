Dortmund kịch liệt phản đối các trận đấu ngày thứ Hai

Các CĐV của Borussia Dortmund đã tẩy chay trận đấu có kết quả hòa 1-1 với Augsburg tại Bundesliga vào đêm thứ Hai để phản đối việc xếp lại lịch thi đấu.

Một khoảng trống lớn đã xuất hiện trên “Bức tường Vàng” nổi tiếng của Dortmund tại Signal-Iduna Park vì chỉ có 54.300 NHM đến xem trận đấu.

There are many empty spaces in the Signal Iduna Park. You could see this coming for a game played on a Monday ?‍♂️.

Obviously there will be placards with claims to play today. #BVBFCA ?? pic.twitter.com/4LzruuhRiv — Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) February 26, 2018

Số lượng khán giả đã giảm 25.000 người so với lượng người trung bình đến SVĐ có sức chứa 81.000 người này. Các chỗ ngồi thường được lắp kín trong các trận đấu. Dẫu vậy, điều kiện thời tiết lạnh – nhiệt độ trung bình là âm 6 độ – cũng có thể là một phần nguyên nhân.

Khoảng 350 CĐV của Dortmund đã tham gia đã tham gia kêu gọi sắp lại lịch đấu như một phần của hợp đồng truyền hình mới.

Những NHM đã treo các biểu ngữ với dòng chữ “Chúng tôi không thích những trận đấu ngày thứ Hai” và “Lịch thi đấu công bằng hơn cho người hâm mộ – không còn những trận đấu ngày thứ Hai nữa.”

Beautiful! A large number Borussia Dortmund fans are boycotting the game because they are forced to play their first Monday night match in 28 years. “For fan-friendly kick-off times – NO to Monday games!” pic.twitter.com/zjIIz3XRDe — ? (@ChrisvLFC) February 26, 2018

Apparently an 80-year-old Dortmund fan said there’s no way he will be attending Monday night games. He said last 50 years Monday night has been reserved for playing cards(Skat). Won’t give that up — Ned Zelic (@NedZelic) February 26, 2018

Họ cũng reo hò hưởng ứng phát thanh viên của SVĐ khi ông nói trước trận đấu rằng: “Chúng tôi tôn trọng ý kiến của những người chọn cách xem trận đấu ở nhà. Chúng tôi cũng phản đối lịch đấu đầu tuần này khi thỏa thuận truyền hình tiếp theo đang được thỏa thuận”.

Tuần trước, đã có những cuộc biểu tình diễn ra trong đêm thi đấu thứ Hai đầu tiên khi trận derby giữa Frankfurt và RB Leipzig bị gián đoạn.

Liên đoàn Bóng đá của Đức đã bác bỏ ý kiến cho rằng trận đấu đêm thứ Hai được đề ra chỉ nhằm mục đích thương mại.

Chủ tịch của một hội CĐV cho biết: “Chúng tôi muốn thể hiện thứ sẽ xảy đến khi người hâm mộ cảm thấy mất hứng hoặc chỉ đơn giản là không thể tham dự các trận đấu do hạn chế về thời gian”.

“Chúng tôi đang gửi một thông điệp tới Liên đoàn Bóng đá Đức, Giải vô địch quốc gia Đức và các CLB.”