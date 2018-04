Việt Nam tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng Tư

Đội tuyển bóng đá Nam đã tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới của FIFA vừa cập nhật vào hôm thứ Năm, 12 tháng Tư.

Với việc tăng gần 40 điểm, từ 293 lên 331, Việt Nam đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng, áp sát top 100 thế giới với vị trí 103.

Thành tích này đến từ trận hòa 1-1 trước Jordan tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào hồi 27 tháng Ba.

Trong khi đó, các đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á cũng có sự thăng tiến đáng kể khi Philippines cũng tăng chín bậc lên hạng 113, Thái Lan, Myanmar cùng tăng bảy bậc lên lần lượt các hạng 122 và 135.

FIFA RANKING AFF MEMBER NATIONS APRIL 2018

Joy for Vietnam as they top the ASEAN zone this month!

On the up: 🇻🇳 🇵🇭 🇹🇭 🇲🇲 🇰🇭 🇲🇾 🇱🇦

No change: 🇮🇩 🇹🇱

On the way down: 🇸🇬 🇧🇳

Are you happy with your country's ranking? pic.twitter.com/Y7R33Kg1Yr

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) April 12, 2018