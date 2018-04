Việt Nam thua tan tác trước Australia tại Asian Cup nữ 2018

Các nữ cầu thủ Việt Nam đã phải gánh thất bại thứ hai liên tiếp tại Asian Cup nữ 2018 sau khi để thua với tỉ số cách biệt trước Australia trong trận đấu muộn vào đêm thứ Ba.

Chỉ cần tám phút để Australia mở tỉ số khi Kyah Simon có pha dứt điểm đơn giản từ đường chuyền ngang đầy tính đồng đội của Samantha Kerr, trước khi Alanna Kennedy nhân đôi các biệt với cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 18.

Chloe Logarzo nâng tỉ số lên 3-0 ba phút sau đó sau khi tận dụng sai lầm của Khổng Thị Hằng và Emily Egmond là cái tên tiếp theo lập công ở phút 28 với tình huống phá bẫy việt vị và vượt qua thủ thành bên phía Việt Nam để ghi bàn.

21' GOAL! 🇻🇳 0-3 🇦🇺 A NIGHTMARE start for Vietnam! @TheMatildas have cruised to a 3-0 lead in less than 25 minutes, thanks to a blooper by 🇻🇳 keeper Khong Thi Hang.#WAC2018 #Jordan2018 #VIEvAUS pic.twitter.com/CQtcVAeT5R — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Rất ít người có thể nghĩ về một điều gì khác ngoài thế trận một chiều và thay vào đó, điều bất ngờ là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á Year Kerr phải chờ khi còn một phút trước giờ nghỉ mới ghi được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu này.

Tìm ra khoảng trống giữa hai hậu vệ đối phương, cầu thủ 24 tuổi đã có tình huống đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt bên cánh trái của Kenedy vào góc thấp khung thành.

44' GOAL! 🇻🇳 0-5 🇦🇺 FIVE UP and high-fives all around the Aussie camp! Kerr heads in the fifth to add more misery on 🇻🇳.#WAC2018 #Jordan2018 #VIEvAUS pic.twitter.com/Yk9FruMSXn — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Mặc dù, mới chỉ có lần đầu tiên nổ súng, nhưng Kerr chỉ cần sáu phút đầu hiệp hai để nhân đôi số bàn thắng cá nhân với cú dứt điểm chân trái tinh tế trong một tình huống được dọn cỗ một lần nữa bởi Kennedy.

Ngày thi đấu của các cô gái Việt Nam còn trở nên tồi tệ hơn khi họ tự dâng cho Matildas bàn thắng thứ bảy ở phút 71, Nguyễn Thị Liễu có pha phá bóng trong vòng cấm trúng vào người Nguyễn Thị Tuyết Dung khiến bóng bay vào lưới trở thành bàn đốt lưới nhà.

71' GOAL! 🇻🇳 0-7 🇦🇺 It goes from bad to worse for Vietnam as it's an own goal that sees them concede a seventh goal. INCREDIBLE!#WAC2018 #Jordan2018 #VIEvAUS pic.twitter.com/XPkTT4OO1O — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 10, 2018

Và bốn phút sau đó, mọi thứ được khép lại bởi cái tên Hayley Raso với cú dứt điểm cận thành sau khi nhận đường chuyền tuyệt vời bên phía cánh trái của Alexandra Chidiac.

Trong trận đấu còn lại của bảng B, nhà ĐKVĐ Nhật Bản đã có trận hòa 0-0 trước Hàn Quốc.

Với các kết quả trên, Australia và Nhật Bản hiện đang có cùng bốn điểm nhưng Matildas xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng, và đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp vào thứ Sáu sẽ đảm bạo ngôi vị đầu bảng.

Tuy nhiên, với việc cầm chân cả Australia và Nhật Bản với hai trận hòa không bàn thắng, các cô gái Hàn Quốc có quyền tự quyết trong việc giành vé vào bán kết khi họ đụng độ đội bóng chật vật Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại bảng B.