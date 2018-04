VPF chính thức ngừng phát sóng V.League trên Youtube

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố thỏa thuận hợp tác khai thác thương quyền các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) vào sáng thứ Tư.

Theo thỏa thuận, từ mùa giải 2018, Công ty VPF và Next Media sẽ tiếp tục triển khai truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu tại Giải VĐQG – Nuti Café 2018. Bên cạnh đó Hai bên cùng nỗ lực nâng cao tỷ lệ truyền hình các trận đấu tại Giải HNQG và Cúp QG 2018.

Để dần hiện thực hóa mục tiêu thu lợi nhuận từ bản quyền truyền hình phục phụ công tác quản lý, tổ chức và điều hành giải, các trận đấu tiếp theo của mùa giải 2018, Công ty VPF sẽ ngừng phát sóng trực tiếp các trận đấu thuộc giải V.League trên kênh VPF Media.

Thay vào đó, người hâm mộ sẽ phải chuyền qua xem trên các kênh VTV6, BĐTV, TTTV và trên hệ thống các kênh truyền hình trên internet, OTT như VTVCab On, VTV Go, FPT Play, On Sport…

Hiện tại, Công ty VPF và Next Media sẽ tiếp tục thỏa thuận hợp tác cùng K+, FPT TV, Đài TH địa phương để phát sóng các trận đấu.

Từ nay, kênh VPF Media sẽ được xây dựng để cung cấp những thông tin chính thống từ lãnh đạo VPF, các hoạt động của VPF, Highlight, thông tin trước vòng đấu, tổng hợp vòng đấu và Phỏng vấn độc quyền về cầu thủ, huấn luyện viên….