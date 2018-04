ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Jordan để dự VCK Asian Cup nữ 2018

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức có mặt tại Jodan để chuẩn bị bước vào VCK Asian Cup nữ 2018 vào rạng sáng thứ Ba, 3 tháng Tư.

Sau gần 10 ngày tập huấn tại Đức, đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã cất cánh lên đường sang Jordan vào tối thứ Hai, 2 tháng Tư. Sau bốn giờ bay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Amman rạng sáng thứ Ba, 3 tháng Tư.

Trong suốt thời gian dự giải, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đóng quân tại khách sạn bốn sao Holliday Inn. Đây cũng là nơi trú ngụ của các đội bóng còn lại của bảng B gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, và Australia.

🇻🇳 Vietnam's best result in the AFC Women's Asian Cup was in 2014 when they came in sixth. Can they stage a miracle in #WAC2018? pic.twitter.com/rUoIl4p1tf

— AFC (@theafcdotcom) March 29, 2018