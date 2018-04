FIFA: Tuyển nữ Việt Nam hướng đến kì World Cup đầu tiên

Việt Nam đã đặt mục tiêu cao hơn trong những năm gần đây nhờ một số thành tích quan trọng. Tất cả bắt đầu hai năm trước khi họ thách thức mọi tỷ lệ cược để giành vé đến VCK FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia – giải đấu FIFA đầu tiên của quốc gia.

Tiếp đó là một cột mốc quan trọng khác: VCK U20 FIFA World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Và đội U23 của họ bắt đầu năm 2018 với một thành tựu khi vượt qua những cái tên lớn như Australia và Iraq trên con đường tiến tới trận chung kết của U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc.

Giờ đây, tuyển nữ nữ của họ đang có cơ hội tạo ra bước đột phá của chính mình. Vị trí thứ năm tại Giải vô địch nữ châu Á 2018 vào tuần sau tại Jordan sẽ giúp họ lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA World Cup nữ.

“Tôi hy vọng đội bóng của chúng tôi vượt qua được vòng loại”, Mai Đức Chung, HLV trưởng của Việt Nam nói với FIFA.com. “Chúng tôi đang có rất nhiều động lực khi tham gia vòng loại, và chúng tôi hy vọng mình có thể tiến xa hơn.”

Thử thách khó khăn

Tuy nhiên, kết thúc ở vị trí thứ ba trong bảng đồng nghĩa với một cơ hội đã trận play-off với đội thứ ba của bảng khác. Bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt, Việt Nam vẫn có thể tự hào với những thành tích gần đây của họ như HLV đã chỉ ra.

“Chúng tôi đã tập trung phát triển đội trẻ trong nhiều năm và những nỗ lực đó đã bắt đầu có kết quả. Chúng tôi đã đạt những kết quả tốt (trong các giải đấu khu vực) trong những năm gần đây”, ông tiếp tục, đề cập đến chiến dịch giành danh hiệu ở SEA Games năm ngoái. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đi lên từ những thành tựu đó.”

“Chiến lược của tôi (cho Asian Cup nữ) là chơi với phong cách uyển chuyển”, ông tiết lộ. “Chúng tôi sẽ cố gắng để giữ chân các đối thủ với hàng thủ vững chắc. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt và giữ bóng. Cơ hội của chúng tôi có thể nằm trong những pha phản công nhanh.”

