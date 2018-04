Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2019

Trong một ngày thủ thành Tuấn Mạnh sắm vai người hùng, cộng với một chút may mắn đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự Asian Cup 2019, sau trận hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình tối nay, qua đó có màn ra mắt tạm chấp nhận được cho HLV Park Hang-seo.

FT: VIE ?? 0 – 0 AFG ??

Vietnam seal their place in the #AsianCup2019 after playing out to a goalless draw with Afghanistan in the #ACQ2019 Group C clash! pic.twitter.com/8Mtmm6v8Iv

— AFC Asian Cup (@afcasiancup) November 14, 2017