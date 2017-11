U19 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại U19 Châu Á 2018

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận thắng dễ dàng 4-0 trước U19 Lào trong trận cuối cùng vòng loại U19 Châu Á 2018, qua đó kết thúc vòng loại với số điểm tối đa.

Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái do đã giành được vé vào vòng chung kết sớm 1 vòng đấu sau 2 trận toàn thắng, dù tạo được những tình huống nguy hiểm từ khá sớm, tuy nhiên cơ hội lần lượt trôi qua khỏi các mũi giày của các cầu thủ áo đỏ.

Tuy nhiên chuyện gì đến cũng đã đến, phút thứ 36 cầu thủ mang áo số 18 Bảo Toàn đã có bàn thắng mở tỉ số cho U19 Việt Nam với cú sút trong vòng cấm sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đối phương. Chỉ 2 phút sau Quang Nhỏ đã có bàn nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam, sau cú sút Khắc Khiêm bị thủ thành U19 Lào đẩy ra, bóng đến đúng vị trí của Quang Nhỏ, cầu thủ này không mắc chút sai lầm nào ghi bàn vào lưới trống. Và lẽ ra tỉ số hiệp đấu đầu tiên đã là 3-0 nếu như cú sút của một cầu thủ Việt Nam ở phút thứ 41 không bị cột dọc từ chối, và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, dù thi đấu nhàn nhã nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng có thêm 2 bàn thắng. Phút thứ 61 từ quả phạt bên phía cánh phải, Nam Cung đã có pha đánh đầu hạ gục thủ thành đối phương nâng tỉ số lên 3-0. 13 phút sau Tiến Anh đã có pha độc diễn đẳng cấp bên cánh phải, sau khi đi bóng đánh bại hàng thủ U19 Lào trước khi có cú sút trái phá mang về bàn thắng thứ tư cho U19 Việt Nam.

FT: VIE 🇻🇳 4 – 0 LAO 🇱🇦

Vietnam end their #AFCU19 qualifiers campaign with a perfect record after win against Laos! #StarsOfTomorrow pic.twitter.com/9dzWi7Zi2y

— AFC (@theafcdotcom) November 8, 2017