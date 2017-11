Park Hang-seo là phù hợp nhất lúc này!

Nhiều năm qua, đã có một số những quốc gia ở Đông Nam Á lựa chọn các HLV đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển của mình.

Tại Seoul và Tokyo, những thương vụ xuất ngoại này ít được chú ý đến. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. HLV người Hàn Quốc đã từng là một trong những nhân vật nổi bật nhất của nền bóng đá nước này ở thế kỷ 21.

Trên lý thuyết, đây có thể được xem là một sự bổ nhiệm hợp lý để giúp Việt Nam có thể tiến lên một đẳng cấp mới tại khu vực và châu lục. Ngoài ra, chiến lược gia 58 tuổi cũng đã có nhiều kinh nghiệm.

Ông đã từng là thành viên trong ban huấn luyện của HLV Guus Hiddink tại vòng chung kết World Cup năm 2002 và giúp cho nhà câm quân này dễ dàng làm quen với công việc cũng như các cầu thủ trong suốt hành trình vào đến bán kết giải đấu. Thậm chí, ông còn lên nắm đội một trận sau khi Hiddink trở lại Châu Âu.

Vietnam Football Federation announce that they have reached an agreement with Park Hang Seo to coach Vietnam national team. pic.twitter.com/QpniAtPVKT

— Football Tribe Asia (@FootballTribeEN) September 29, 2017