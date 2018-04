World Cup có thể tăng lên 48 đội vào năm 2022

Việc gia tăng lên 48 đội của World Cup có thể sẽ được thực hiện ở giải đấu năm 2022 theo lời thừa nhận của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã bỏ phiếu hồi tháng Giêng năm ngoái để gia tăng số đội thi đấu trong vòng chung kết từ 32 như hiện tại lên đến 48 vào thời điểm diễn ra World Cup 2026.

Tuy nhiên, việc gia tăng này có thể sẽ được áp dụng ngay trong giải đấu 2022 tại Qatar sau khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ yêu cầu tiến hành kết hoạch ngay lập tức.

Infantino very active in Mid East this year – meetings held with political leaders in Saudi + UAE. Is there a grand strategy to make 2022 a Gulf-wide tournament, using football to bring together fierce political enemies?

Expansion to 48 teams would give sufficient reason to ask.

— Richard Conway (@richard_conway) April 12, 2018