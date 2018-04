Tim Weah lập dấu mốc đáng nhớ với tuyển Mỹ

Tài năng trẻ của PSG Tim Weah đã có màn ra mắt trước Paraguay, trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 khoác áo ĐT Mỹ.

Tim Weah đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Mỹ trước Paraguay vào hôm thứ Ba, anh vào sân ở phút 87 để thay thế Marky Delgado của Toronto FC và trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra trong những năm 2000 ra sân cho đội tuyển quốc gia.

The first of the new millennium.@TimWeah steps on and paves the way for the Y2K generation » https://t.co/ZS4q6qxv5V pic.twitter.com/vLhLWHawZy

