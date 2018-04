Isco lập hat-trick trong ngày Tây Ban Nha đại thắng Argentina

Isco đã lập nên cú hat-trick mang về chiến thắng hủy diệt bằng một set tennis của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận giao hữu quốc tế tại Madrid vào tối thứ Ba.

Đội bóng Á quân của World Cup đã không thể bì kịp với một Tây Ban Nha đầy thăng hoa tại thủ đô Madrid khi mà ngôi sao Lionel Messi bị chấn thương và phải theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị.

Chiến thắng đồng nghĩa đội quân của Julen Lopetegui đã bất bại trong 18 trận đấu kể từ khi ông đảm nhiệm vai trò sau chiến dịch Euro 2016 đáng thất vọng của họ.

Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước chỉ trong vòng 12 phút khi Diego Costa hoàn thành cú sút uy lực trước khi tiền vệ Isco của Real Madrid ghi được đầu tiên của mình và thứ hai của Tây Ban Nha vào phút 27 sau pha phòng ngự có phần lỏng lẻo của Argentina.

👀 FT 🇪🇸Spain 6-1 Argentina🇦🇷 @isco_alarcon hat-trick leads La Roja to impressive win past @Argentina in Madrid in their international friendly pic.twitter.com/MBfL453Mfi

Nicolas Otamendi của Manchester City đã rút ngắn tỉ số sáu phút trước giờ giải lao với một cú đánh đầu dũng mãnh từ một pha phạt góc.

Isco đã bổ sung bàn thắng thứ ba với một cú sút tầm thấp qua hàng loạt đối thủ trước khi Thiago Alcantara hạ gục đối thủ với bàn thắng thứ tư ở phút 55.

3 – Against Argentina, Isco Alarcón has scored his first hat-trick in the Top Flight. Party pic.twitter.com/O1umqQmumx

— OptaJose (@OptaJose) March 27, 2018