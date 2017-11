Southgate hài lòng với các tài năng trẻ tuyển Anh

Gareth Southgate cho biết ông không bất ngờ với trình độ của các cầu thủ trẻ của mình khi tuyển Anh cầm hòa Đức không bàn thắng trên sân Wembley vào rạng sáng thứ Bảy.

Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham và Jordan Pickford đều được đá chính, trong khi Joe Gomez vào sân sớm sau chấn thương của Phil Jones. Jack Cork được thi đấu bốn phút cuối trận khi anh thay Jake Livermore.

Có thể nói đây là đội hình thử nghiệm của HLV tuyển Anh khi nhiều cầu thủ thường xuyên đá chính đã bị rút ra.

Tuy nhiên khi bàn về trận đấu, Southgate hài lòng nói: “Tôi không thực sự bất ngờ với những gì (các cầu thủ trẻ) đã làm được vì họ đã thể hiện được khả năng của mình tại các cấp đội tuyển trẻ và trong các buổi tập luyện tuần này. Các cầu thủ đều tràn đầy năng lượng.”

