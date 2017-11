Thủ thành Randolph giúp Cộng hòa Ireland cầm hòa Đan Mạch

Cộng hòa Ireland đã nắm một chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà, với trận hòa không bàn thắng ở trận lượt đi playoff World Cup trên sân khách, nhờ vào sự đồng hành của thần may mắn và màn trình diễn chói sáng của thủ thành Darren Randolph.

Tổng hợp trận đấu

Đan Mạch đã có những cơ hội ngon ăn để vướn lên dẫn trước, tuy nhiên tất cả đều bị từ chối bởi thủ thành Ireland, nhân vật xuất sắc nhất trận đấu Darren Randolph.

Man of the Match is Ireland goalkeeper Darren Randolph. Superb performance from the Wicklow man. #COYBIG pic.twitter.com/D4Wd21rmuC

Mặc dù các cầu thủ Đan Mạch đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tuy nhiên Kasper Schmeichel cũng phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm của Callum O’Dowda ở hiệp 2.

Tường thuật diễn biến

Các cầu thủ Đan Mạch đã có một khởi đầu sáng sủa. Họ có cơ hội mười mươi để mở tỉ số ngay phút thứ 11. Sau tình huống đột phá từ bên cánh trái của Jens Stryger Larsen, pha dứt điểm của cầu thủ này đã bị thủ thành Darren Randolph xuất sắc đẩy ra cứu thua.

Tình huống bóng đập ra đến chân của Andreas Cornelius, người đang đứng ở trong khung thành, tuy nhiên một lần nữa Randolph một lần nữa phản ứng kịp thời giải nguy.

Khi trận đấu trôi qua được hơn 30 phút, Christian Eriksen tiếp tục thử tài thủ thành Ireland với cú sút xa, nhưng Randolph xuất sắc đẩy bóng ra. Pione Sisto tiếp tục lao vào đá bồi, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền vệ cánh này đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Fantastic run by Cyrus Christie to create the best chance of the half for Ireland. #COYBIG pic.twitter.com/ChuDt1AZuU

— FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) November 11, 2017