Tuyển Úc nắm quyền tự quyết trước trận lượt về

Đội tuyển Úc đã tiến được một bước quan trọng trên hành trình giành vé dự World Cup vào mùa hè năm sau, mặc dù không giành được lợi thế về điểm số sau trận lượt đi playoff.

Đội bóng đến từ đất nước chuột túi đã kết thúc trận lượt đi bằng trận hòa không bàn thắng với Honduras tại San Pedro Sula vào sáng nay (theo giờ Việt Nam) sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Tuy nhiên với trận lượt về trên sân nhà sau đây 4 ngày, đoàn quân của Postecoglou hoàn toàn có quyền tự quyết trong việc giành vé tới Nga vào năm sau, qua đó phá vỡ cơ hội lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết World Cup của Honduras.

The equation is simple. Win on Wednesday night and we will go to the @FIFAWorldCup. #GoSocceroos #HONvAUS pic.twitter.com/xjiAjl41jz

— Caltex Socceroos (@Socceroos) November 10, 2017