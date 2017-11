Italia lâm nguy sau trận playoff lượt đi

Thụy Điển đã giành một lợi thế nho nhỏ trước trận lượt về playoff vòng loại World Cup 2018 sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước Italia trong trận lượt đi diễn ra tại Stockholm rạng sáng nay.

Tổng hợp trận đấu

Đó là một đêm không như mong đợi dành cho các cổ động viên đến sân và cả những người theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Khi cả hai bên đều có màn trình diễn nghèo nàn với không mấy pha tấn công về khung thành mỗi bên.

Với việc Thụy Điển vượt lên nhờ bàn thắng phút thứ 6 hiệp 2 của Jakob Johansson, họ đã về bảo toàn thành quả qua đó hóa giải mọi nỗ lực san bằng tỉ số từ các cầu thủ đến từ đất nước hình chiếc ủng.

👀🇸🇪

One very interested spectator in Solna… pic.twitter.com/psv8y9ZHCK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 10, 2017