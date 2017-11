Neymar nổ súng giúp Brazil hạ gục Samurai Xanh

Neymar, Marcelo và Gabriel Jesus là những người lập công giúp Brazil vượt qua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu trên sân Stade Pierre-Mauroy đêm qua.

Brazil đã có cơ hội thuận lợi để ghi bàn mở tỉ số khi họ được hưởng quả phạt đền ở phút thứ tám. Sau khi xem pha chiếu chậm, trọng tài đã cho rằng Maya Yoshida kéo ngã Ferrnandinho trong tình huống phạt góc.

Đúng như dự đoán, Neymar là người thực hiện quả phạt đền và anh đã không mắc sai lầm nào khi đánh lừa thủ thành Eiji Kawashima và đưa Brazil vượt lên dẫm trước.

Các cầu thủ Brazil sau đó tiếp tục được hưởng quả phạt 11 mét ở phút 16 khi Neymar bị Hotaru Yamaguchi truy cản trái phép trong vòng cấm.

Tuy nhiên, lần này Kawashima đã xuất sắc cản phá cú sút của ngôi sao CLB Paris St-Germain.

