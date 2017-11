Son Heung-min lập cú đúp Hàn Quốc đánh bại Colombia

Son Heung-min đã lập một cú đúp giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với Colombia trên sân Suwon dêm qua.

Ngôi sao của Tottenham đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc ở phút 11. Anh đã có tình huống thoát xuống và dẫn bóng vào vòng cấm sau đường chuyền bóng của Kwon Chang-hoon bị đổi hướng do đập chân Lee Keun-ho.

Dù vậy mọi việc vẫn rất khó khăn khi anh bị vây quanh bởi hai hậu về và thủ môn Leandro Castellanos, người đã băng ra để chặn đứng nỗ lực của anh.

Nhưng Son vẫn rất điềm tĩnh tận dụng thời cơ thích hợp trước khi khéo léo dứt điểm qua đôi chân của Cristian Zapata và đưa bóng vào khung thành trống.

Ở phút 61, cầu thủ 25 tuổi ghi bàn thắng thứ hai với cú sút không mấy nguy hiểm ở rìa vòng cấm. Mặc dù Castellanos có thể làm tốt hơn khi đã chạm được vào bóng, anh lại để bóng sượt qua tay mình.

Colombia có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 76 do công của Zapata, người đã thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương để nhảy lên trước thủ thành Kim Seung-gyu và đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của James Rodriguez.

Not reading too much into it. Colombia looked sluggish and average and Korea a bit fortunate on both goals.

— Jae (이재혁) (@ArmchairRegista) November 10, 2017