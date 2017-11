De Rossi nhẹ nhõm vì không phải đối đầu với Ibra

Daniele De Rossi cho biết việc đối đầu với một Thụy Điển không Zlatan sẽ tăng khả năng đoạt được tấm vé play-off đến World Cup của đội tuyển Ý vào rạng sáng thứ Bảy này.

Kết thúc bảng G với vị trí thứ hai sau Tây Ban Nha sau lượt trận ở vòng loại khu vực, đội tuyển Ý của De Rossi giờ đây sẽ phải vượt qua Thụy Điển sau 2 lượt trận nếu họ muốn có được giấy thông hành đến nước Nga vào năm 2018.

Với việc Zlatan Ibrahimovic chính thức từ giã màu áo tuyển quốc gia sau Euro 2016, De Rossi thừa nhận rằng dù ở tuổi 36, tiền đạo của Manchester United vẫn là mối nguy hiểm cho bất kì đội bóng nào.

De Rossi nói: “Tôi sẽ không bao giờ muốn đối đầu Ibra, ngay cả khi anh ta 40 tuổi và gãy một chân. Sự thật là việc thiếu vắng Ibra luôn là lợi thế cho các đối thủ của Thụy Điển.”

🇸🇪 vs.🇮🇹 | #SwedenItaly

Work on the eve of tomorrow's away leg. The #Azzurri's 🛬 is scheduled to land at 19:20 CET in Stockholm. #VivoAzzurro pic.twitter.com/yiUcwHLRD5

— Italy (@azzurri) November 9, 2017