700,000 người hâm mộ Peru đặt mua vé play-off World Cup

Trong khi đối với những người hâm mộ ở các quốc gia như Anh, việc góp mặt ở World Cup là chuyện thường, thì hãy cùng nhau chia sẻ nỗi niềm với những người hâm mộ đáng thương ở Peru.

Đã 35 năm kể từ lần gần nhất quốc gia Nam Mỹ góp mặt ở World Cup từ Tây Ban Nha 1982, vì vậy bạn cũng dễ dàng thông cảm với họ vì sự háo hức thái quá này.

Chỉ vượt qua chướng ngại cuối cùng là New Zealand sau 2 lượt play-off, Peru có thể góp mặt ở World Cup vào năm sau. Bảy trăm ngàn người hâm mộ Peru đang lên đỉnh điểm của cơn sốt vé với mong muốn có mặt ở Lima vào thứ Tư tới, trong trận play-off lượt về, với hi vọng chứng kiến những người hùng của họ có thể làm nên lịch sử trước đội bóng với biệt danh “Toàn Trắng”.

Theo thông tin từ một trang tin tức địa phương depor.com, đã có 687,196 lượt đặt mua vé xem trận đấu, trong khi chỉ có khoảng 10,000 cặp vé được bán ra. Điều này có nghĩa là sẽ có rất nhiều người hâm mộ phải thất vọng.

Một vấn đề đáng lo khác là sức chứa của SVĐ Estadio Nacional ở Lima là 50,000 chỗ, tức là các nhà tài trợ, khách mời sẽ nhận tới 30,000 vé. (New Zealand sẽ không có nhiều fans đi theo, điều này là chắc chắn!)

Peru fans waiting to great their team in Auckland. pic.twitter.com/GjLN6TMJ7l

Tuy nhiên những người hâm mộ có đủ may mắn sẽ được cầm tấm vé trên tay để cùng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt vào thứ Tư tới.

🇵🇪😮 We see you, Peru fans

Will La Blanquirroja get past New Zealand to qualify for their first #WorldCup since 1982? pic.twitter.com/38QIl8reqA

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2017