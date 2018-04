FLC Thanh Hóa chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số với Yangon United

FLC Thanh Hóa đã chia tay AFC Cup với trận hòa thứ tư trên mọi đấu trường sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với Yangon United trên sân vận động Mỹ Đình vào chiều thứ Tư.

Nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng để chia tay giải đấu, nhưng đội bóng xứ Thanh đã sớm phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ tư. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Sekou Sylla đã mang về bàn mở tỷ số cho đại diện của Myanmar với cú vô lê đẹp mắt.

4' GOAL! 1-0 Yangon United Just what they wanted! Sekou Sylla volleys in the finish at the far post to give Yangon an early lead!#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/3UeI2xox5q — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa chỉ chỉ cần bảy phút để tìm được bàn gỡ. Omar Faye đã mang về bàn quân bình tỷ số với cú đánh đầu dũng mãnh sau đường tạt bóng của Trịnh Đình Hùng.

11' GOAL! 1-1 Thanh Hoa Omar Faye draws the hosts level with a powerful header. No chance for the keeper!#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/HjzMg5E8I8 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

Phút thứ 22, từ tình huống phản công, Sylla đã giúp đội khách có lần thứ hai vượt lên với pha khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Bửu Ngọc.

22' WHAT A GOAL! 2-1 Yangon United Sylla shows a lovely piece of skill and puts Yangon back ahead!#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/4tN20vUGlC — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

Cũng từ một tình huống phản công, Văn Thắng đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi bước vào giờ nghỉ sau tình huống phạt góc của đối phương.

38' GOAL! 2-2 Thanh Hoa The goalkeeper comes out into the no man's land and Van Thang beats him to the ball to draw the hosts level!#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/xAPzlaequC — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

Khi trận đấu trôi qua được một giờ đồng hồ, tận dụng sai lầm từ Bửu Ngọc, Thein Zaw đã đưa Yangon United lần thứ ba vượt lên với cú đánh đầu cận thành.

61' GOAL! 3-2 Yangon United The free kick is whipped into the back post and Thein Zaw is on hand to head it in and put Yangon back in the lead.#THHvYGU #AFCCup2018 pic.twitter.com/AcsTFGw4AL — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018

Và khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 10 phút, Karube đã khép lại màn rượt đuổi tỷ số trên sân Mỹ Đình bằng bàn gỡ hòa với cú đánh đầu đẹp mắt sau tình huống phạt góc.