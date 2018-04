Home United giành ngôi đầu từ tay Ceres Negros

Home United đã hiên ngang tiến vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Cup với ngôi đầu bảng F sau khi soán ngôi đối thủ Ceres Negros với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.

Chỉ cần tránh khỏi thất bại với khoảng cách từ năm bàn khi bước vào trận đấu chiều thứ Tư trên sân Panaad Park, đại diện của Singapore sẽ có một suất ở vòng bán kết Đông Nam Á. Và trong phần lớn thời gian của trận đấu, Home đã phải chống đỡ những đợt lên bóng từ Ceres.

Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 10 phút, đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước với cú sút phạt của Izzdin Shafiq, bóng đã đi qua một rừng người trước khi bay vào lưới.

80' GOAL! 1-0 @HomeUtdFC

Izzdin Shafiq fires the free kick and it appears to go all the way win!

As it stands, Home will win the group ahead of Ceres!#CRNvHMU #AFCCup2018 pic.twitter.com/PRY2V8hygz

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 25, 2018