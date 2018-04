SLNA đứng trước nguy cơ bị loại sau thất bại trước JDT

Sông Lam Nghệ An đang đối mặt với nguy cơ chia tay AFC Cup sau thất bại 2-3 trước Johor Darul Ta’zim tại lượt cuối vòng bảng vào chiều thứ Ba.

Tham dự trận đấu mang ý nghĩa sống còn với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã lo lắng về khả năng đi tiếp của đội bóng xứ Nghệ. Và đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, viễn cảnh về cả hai đại diện V.League đều dừng chân ngay từ vòng bảng đã hiển hiện ngay trước mắt.

Nhập cuộc với thế trận phòng ngự chờ thời cơ, cũng không quá khó hiểu khi đội bóng xứ Nghệ sớm rơi vào tình thế chống đỡ ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Sau tình huống thoát thua ở phút thứ 23, mành lưới của thủ thành Trần Văn Tiến đã phải rung lên ở phút thứ 37. Safawi đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với cú sút dũng mãnh từ rìa vòng cấm.

Safawi tries his luck from distance and it goes in after the keeper fails to save it. All that pressure from JDT has paid off. #JDTvSON #AFCCup2018 pic.twitter.com/O2jz3CpxSp

Chỉ hai phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Syafiq Ahmad đã nhân đôi cách biệt cho JDT với cú đánh đầu không thể cản phá.

Thi đấu không mấy ấn tượng, nhưng SLNA lại có liên tiếp hai bàn gỡ để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 41, Phạm Thế Nhật rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ tình huống phạt góc ở bên cánh phải, cầu thủ mang áo số 3 đã lập công cho đội bóng xứ Nghệ với cú sút từ rìa vòng cấm sau tình huống phá bóng của hậu vệ đối phương.

WOW. Out of nowhere, Song Lam have pulled one back through a deflected strike from Nhat. #JDTvSON #AFCCup2018 pic.twitter.com/vZOnLFzoSm

Năm phút sau, cũng từ một tình huống phạt góc, Hồ Tuấn Tài đã khép lại một hiệp đấu điên rồi với cú đánh đầu quân bình tỷ số trận đấu.

After being dominated for much of the game, Song Lam are somehow back on level terms as Tuan Tai heads in the corner. #JDTvSON #AFCCup2018 pic.twitter.com/cVEWFkQbTg

Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà các cầu thủ SLNA đã làm được trong trận đấu này. Bởi sang hiệp hai, Safig Rahim đã ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà từ tình huống phạt đền ở phút thứ 67.

Safiq Rahim buries the penalty to restore JDT's lead. They need TWO more goals without reply… #JDTvSON #AFCCup2018 pic.twitter.com/DDu4Elt7Dq

Ở trận đấu còn lại, Persija Jakarta đã giành chiến thắng 4-2 trước đội bét bảng Tampines Rover.

Với các kết quả này, Persija Jakarta đã chính thức giành vé vào vòng sau với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, SLNA gần như đã hết cơ hội đi tiếp khi chỉ có 10 điểm, bằng với Home United nhưng thua về hiệu số, trong khi đội bóng của Singapore vẫn còn một trận chưa đấu.

.@slnafc are currently SECOND in the ranking of second-placed teams.

They will need @homeutdfc to lose by 5 goals or more to @ceresnegrosfc on Wednesday to progress.#JDTvSON #AFCCup2018 pic.twitter.com/WRoJlatoAI

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 24, 2018