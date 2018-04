Tổng hợp Asian Cup nữ 2018 qua những con số

Sau 14 ngày tranh tài sôi nổi với 17 trận đấu diễn ra, Asian Cup nữ 2018 đã chính thức khép lại. AFC đã có cái nhìn tổng quan về giải đấu tổ chức tại Jordan qua những con số.

364 – Alanna Kennedy của Australia đã có 364 đường chuyền trong năm trận, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào, trong khi cũng đóng góp hai bàn thắng và hai pha kiến tạo dù chỉ chơi ở vị trí hậu vệ.

16 – Wang Shuang dẫn đầu giải đấu về các pha kiến tạo. Trung vệ của Trung Quốc đã thể hiện phẩm chất khi tạo ra 16 cơ hội cho đồng đội của mình trong khi cũng có cho mình bốn bàn thắng.

0 – Mặc dù bị loại ở vòng bảng, Hàn Quốc vẫn là đội bóng duy nhất không để thủng lưới bàn nào trong giải đấu. Đó là nhờ sức mạnh phòng thủ của họ và thủ môn Yoon Young-guel chỉ cần phải thực hiện bảy pha cứu thua trong bốn trận đấu.

2 – CHND Trung Quốc và đội chủ nhà Jordan là hai đội duy nhất ghi bàn trong mọi trận đấu của giải đấu. Trung Quốc đã đáp cánh ở vị trí thứ ba như dự đoán, trong khi Jordan không may đã để thua cả ba trận đấu trong bảng A.

16 – Suchawadee Nildhamrong đã ghi bàn thắng nhanh nhất của giải đấu khi cô chỉ mất 16 giây để giúp Thái Lan dẫn trước trong chiến thắng 6-1 trước Jordan.

90 + 3 – Ở đầu ngược lại, bàn thắng ở phút thứ 93 của Jesse Shugg trong trận thua 3-1 của Philippines trước Thái Lan là bàn thắng muộn nhất ở Jordan 2018.

-16 – Việt Nam đã kết thúc kì Asian Cup nữ đáng quên nhất. Xếp chung bảng với những đội nặng ký là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng Đông Nam Á đã để thua cả ba trận đấu vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 16 lần.

Final standings for Group B! 🇦🇺 secure top spot on goal difference while 🇯🇵 finish second after having scored more goals than 🇰🇷! #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/beATcjuwgJ

— #WAC2018 (@theafcdotcom) April 13, 2018