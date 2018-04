Liệu sự tham gia của A-League có thực sự mang lại lợi ích cho khu vực Đông Nam Á?

Paul Williams đã có bài phân tích sâu việc liệu sự tham gia của A-League có thực sự đem lại lợi ích cho Singapore, Malaysia và Indonesia hay không.

Bảng thông báo về cái chết của Siêu cúp Đông Nam Á xuất hiện, một khái niệm nhận được rất ít sự ủng hộ trên toàn khu vực và diễn ra không theo cách mà Úc mong muốn.

Hoặc có thể là có nhưng những cái đầu lạc quan ở Úc lại nghĩ rằng họ biết rõ hơn ai hết.

Tất nhiên là tôi đang nói về ý tưởng của chủ sở hữu Perth Glory, ông Tony Sage, trong việc mở rộng A-League để các đội ở Indonesia, Singapore, Malaysia và Hồng Kông có thể tham dự và tạo ra một giải đấu gồm các đội Đông Nam Á tương tự như hình mẫu của ASEAN Super League.

Đề xuất này sẽ không biến mất miễn là chủ sở hữu của A-League nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng.

“Nó sẽ gia tăng đáng kể số lượng người xem và theo dõi các trận đấu của chúng tôi và, quan trọng nhất, là tăng doanh thu quảng bá của chúng tôi,” ông nói với SBS The World Game.

Sự kiêu ngạo vốn có và sự trịch thượng trong các nhận xét của Sage là quả rõ ràng. Lối suy luận rằng ‘vịt con xấu xí’ (trong trường hợp này là Đông Nam Á) sẽ hoan nghênh sự chú ý, bất cứ sự chú ý nào, của các ‘tín đồ thể thao’ và nhảy vào chộp lấy cơ hội được chơi như một giải đấu ‘tốt hơn’ thực sự gây khó chịu, đặc biệt là khi A-League hiếm khi quan tâm đến khu vực kể từ khi nó được hình thành cách đây hơn một thập kỷ.

Liệu Sage hoặc bất kỳ chủ sở hữu A-League nào đã đề xuất ý tưởng này trong vài năm gần đây, từng dừng lại và hỏi một câu hỏi cơ bản nhất – các đội ở Đông Nam Á thậm chí có muốn chơi ở A-League hay không?

Việc khẳng định rằng hàng trăm ngàn người, hoặc nhiều hơn, sẽ đổ xô ủng hộ chỉ một đội là không có cơ sở trong thực tế. Thứ nhất, bạn đang nói về bốn thị trường rất khác nhau với bốn mức độ quan tâm khác nhau đến bóng đá địa phương.

Không có nghi ngờ gì về việc có rất nhiều người Singapore yêu bóng đá, nhưng phần lớn tình yêu đó là dành cho bóng đá châu Âu. Tại giải quốc nội, Singapore Premier League đang phải chật vật để thúc đẩy và sự công nhận và thu hút dù chỉ với lượng NHM nhỏ. Có phải họ sẽ đột nhiên biến thành một đám đông lớn để… trên thực tế, hội tụ vì ai chứ?

Còn một câu hỏi khác nữa – những đội này sẽ là ai? Những đội hiện tại? Những đội mới? Nếu họ là đội mới, ai sẽ chơi cho họ? Có lẽ Sage muốn các cầu thủ tốt nhất và các đội bóng tốt nhất để đảm bảo sẽ tạo ra phiên bản giải đấu mà ông dự tính. Nhưng liệu những cầu thủ xuất sắc nhất có rời CLB của họ vì một đội bóng mới trong một giải đấu nước ngoài?

Nếu họ là các đội đang thi đấu thì lợi ích của việc loại bỏ chính họ ra khỏi giải đấu hiện tại để thi đấu ở một giải đấu nước ngoài là gì? A-League sẽ có thể cung cấp mức thu nhập và tài trợ đáng kể đủ để khiến họ suy ngẫm về bước đi này ư?

Ngoài ra, chúng ta đã rút kinh nghiệm từ Singapore khi các đội nước ngoài giành chiến thắng trong giải đấu mà vẫn không đủ điều kiện để tham gia vào các giải đấu lục địa, đó là lý do tại sao Albirex Niigata (S) không tham dự AFC Cup năm nay.

Vì vậy, bất kỳ đội nào tham gia A-League sẽ tự động loại bỏ mình ra khỏi đấu trường lục địa, điều này dường như phản tác dụng, đặc biệt là với các CLB trong khu vực – những người mà Sage muốn thu hút – như Johor Darul Ta’zim, Kitchee và Persija Jakarta vốn có nhiều tham vọng trên sân cỏ châu Á.

Đó dường như là mấu chốt mà Sage đã bỏ qua, và là đặc điểm trong mối quan hệ giữa Úc với châu Á kể từ khi gia nhập AFC vào năm 2006 – tất cả đều có cho và không có nhận.

Sage cho rằng bốn đội đến từ Đông Nam Á sẽ cải thiện đáng kể bản hợp đồng truyền hình của A-League và tạo thêm thu nhập cho môn thể thao ở Úc, nhưng dường như ông chẳng hề nghĩ về tác động của các đội hoặc các trận đấu ở Đông Nam Á. Đó là chủ nghĩa thực dân thuần túy.

Có vẻ hơi mỉa mai rằng các chủ sở hữu của A-League dường như cũng muốn mở rộng sang Đông Nam Á, vì họ là những người không muốn tăng cường sự tham gia của A-League ở khu vực và toàn cõi châu Á với một vấn đề – sự ra đời của luật +1 visa cho cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Úc đã đánh dấu sự bắt đầu của quy tắc +1 cho mùa giải 2018/19, nhưng Hiệp hội Bóng đá cấp CLB chuyên nghiệp Úc (APFCA), cơ quan đại diện cho các CLB và chủ sở hữu của A-League, rất giận dữ với sự phản đối của mình.

Chủ tịch Greg Griffin của APFCA, gần đây là đồng chủ sở hữu của Adelaide United, cho biết động thái này là sự “thụt lùi” và “sẽ hành động để tiếp tục sự phát triển” của giải đấu. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó trong năm 2017, ông nói, “… chúng tôi thấy qui tắc 4+1 hoàn toàn không đi tới đâu và gây phương hại đến phẩm vật mà chúng tôi đang tạo ra …”

Thụt lùi ư? Phương hại đến phẩm vật ư? Rõ ràng Griffin đánh giá rất cao về các cầu thủ châu Á.

Giả dối đến hết hồn.

Một mặt họ đang chiến đấu ác liệt để ngăn chặn các cầu thủ châu Á thi đấu một cách hiệu quả (và vâng, rõ ràng các CLB ở A-League đã có thể chiêu mộ các cầu thủ châu Á theo các quy tắc hiện tại, nhưng bằng chứng cho thấy họ ít quan tâm đến việc đó), nhưng mặt khác đang kêu gọi bốn đội châu Á tham gia giải đấu chỉ để họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Nếu Sage và các chủ sở hữu A-League khác thực sự muốn cùng các đội châu Á đạt lợi ích chung, thì có rất nhiều thứ họ, với sự hỗ trợ của FFA, có thể làm – hỗ trợ trong việc quảng bá quy tắc +1, tích cực tham gia vào việc tạo mối quan hệ với các CLB và các giải đấu quốc nội trong khu vực, đừng nói về các giải đấu khu vực, tích cực tìm kiếm cơ hội tổ chức các giải đấu khu vực Đông Nam Á và thậm chí là tìm kiếm cơ hội để Úc có thể tham gia vào AFF Suzuki Cup. Nói cách khác, là một thành viên chính danh của khu vực.

FFA đang làm rất tốt trong việc hình thành các mối quan hệ gần gũi và lâu dài hơn trong khu vực, và những nỗ lực đó không được giúp đỡ bởi những nhận xét mà chúng ta đã thấy từ Sage, Griffin và công ty của ông.

A-League có thể có một mối quan hệ tốt đẹp và có lợi với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, nhưng điều đó không thể đạt được bằng cách tìm cách khai thác khu vực này vì một lý do và một lý do duy nhất.