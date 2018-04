Thái Lan khép lại Asian Cup nữ 2018 với vị trí thứ tư

Thái Lan đã kết thúc hành trình Asian Cup nữ 2018 đầy thành công với vị trí thứ tư chung cuộc sau khi thất bại trước Trung Quốc trong trận tranh hạng ba vào tối thứ Sáu.

Đoàn quân HLV Nuegrutai Srathongvian đã kiên cường cầm chân Trung Quốc trong suốt hiệp đấu đầu tiên trước khi liên tiếp nhận ba bàn thua trong vòng 10 phút, sau đó Rattikan Thongsombut đã mang về bàn thắng danh dự cho đội bóng nữ xứ Chùa vàng.

Ba bàn thắng của Trung Quốc đến từ các pha lập công của Li Ying, Wang Shan Shan và Song Duan lần lượt ở các phút thứ 51, 56 và 61.

Mặc dù thua trận, nhưng Thái Lan đã cho thấy một bộ mặt đầy ấn tượng tại đấu trường châu lục, và đây sẽ là tiền đề để đại diện duy nhất của Đông Nam Á có sự chuẩn bị cho World Cup nữ vào năm sau.

Bước vào trận đấu, đại diện đến từ Đông Á là những người nhập cuộc tốt hơn khi Gu Yasha sớm buộc thủ thành Waraporn Boonsing phải trổ tài cản phá.

Good skill and cross from the left wing was met by the right foot of Song Duan whose volley is JUST wide! #CHNvTHA #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/IPO1Q4fZl9

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, lần lượt Song Duan, Wang Shuang, Li Ying đã khiến hàng thủ Thái Lan phải gồng mình chống đỡ. Với sự kiên cường của mình, đại diện của Đông Nam Á đã cầm chân đội bóng đã đánh bại họ 4-0 ở vòng bảng cho đến khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Li Ying found herself inside the six-yard box but her rushed shot barely reached the keeper! #CHNvTHA #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/ia01wai9Ep

Thế nhưng, họ đã không thể đứng vững trước Trung Quốc sau giờ nghỉ giải lao. Sáu phút sau khi trận đấu trở lại,

nhận bóng từ Li Danyang, Li Ying đã mở tỷ số của trận đấu, đồng thời đánh dấu bàn thắng thứ bảy của cô tại giải với một cú sút không thể cản phá.

The Chinese have been relentless and their efforts have paid off! Li Ying finally gets her goal after several attempts and China take the lead! #CHNvTHA #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/U6SPcPUJq4

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Thái Lan khi họ liên tiếp nhận hai bàn thua ở các phút thứ 56 và 61. Wang Shanshan đã chớp thời cơ đá bồi thành công nhân đôi cách biệt, trước khi Song Doan mang về bàn thắng thứ ba với cú sút từ khoảng cách 25 mét.

THE FLOODGATES HAVE OPENED! A brilliant goal-line save from the keeper but she couldn't prevent Wang Shanshan's follow-up shot which doubles the Chinese advantage! #CHNvTHA #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/WvUSjF7j2u

60' GOAL!⚽️ 3-0 China P.R.

Waraporn Boonsing went down with injury while making a save but Song Duan didn't stop playing unlike the Thai team and scored her team's 3rd goal in 10 mins!

Should the game have been stopped?!🤔#CHNvTHA #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/HiHCWLshpM

