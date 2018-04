Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup nữ

Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup nữ 2018 sau khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Austraila trong trận chung kết diễn ra vào tối thứ Sáu.

Trận chung kết diễn ra trên sân vận động quốc tế Amman đã chứng kiến sự áp đảo của những cô gái đến từ xứ chuột túi, nhưng Nhật Bản mới là những người được hưởng niềm vui chiến thắng.

Đoàn quân HLV Alen Stajcic đã chiếm lĩnh tỷ lệ kiếm soát bóng lẫn áp đảo về số cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận, Samantha Kerr và Tameka Butt đã khiến thủ thành Ayaka Tamashita phải làm việc từ khá sớm.

Sức ép từ Australia đã giúp họ được đền đáp ở phút thứ 14 khi Saki Kumagai để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, Elise Kellond-Knight lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc trong trên chấm 11 mét khi thực hiện cú sút quá hiền để thủ thành Tamashita dễ dàng cản phá.

Thoát khỏi bàn thua sớm, Nhật Bản đã bắt đầu giành lại thế trận. Thế nhưng, cho đến khi kết thúc hiệp một, cả hai đội đều không thể phá vỡ thế bế tắc.

Bước ngoặc của trận đấu đến ở phút thứ 73 khi Yokoyama vào sân thay cho Yuika Sugasawa, và cầu thủ vào sân thay người đã mang về bàn thắng quyết định khi thời gian thi đấu chính thức còn sáu phút.

Nhận bóng từ cánh trái, Yokoyama đã đi bóng vượt qua hai hậu vệ cao lớn bên phía Australia trước khi thực hiện cú sút không thể cản phá đưa bóng vào lưới.

Australia đã không thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tìm bàn gỡ, qua đó ngậm ngùi nhìn Nhật Bản nâng cao chức vô địch Asian Cup nữ lần thứ hai liên tiếp.

92' CHANCE! The @jpa_en backline gets caught napping by a ball over the top and with the help of some luck manage to not concede! CLOSE!#JPNvAUS #Jordan2018 #WAC2018 pic.twitter.com/6IoQJ0rg3F — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 20, 2018

Ở trận đấu trước đó, Trung Quốc đã đánh bại Thái Lan 3-1 để giành vị trí thứ ba chung cuộc. Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc là năm đại diện của châu Á tham dự World Cup nữ vào năm sau tại Pháp.