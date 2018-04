Damjanovic đưa Suwon đi tiếp, Sydney dừng bước

Suwon Samsung Bluewings đã lọt vào vòng 16 đội của AFC Champions League sau khi đánh bại Kashima Antlers 1-0 trên sân Kashima Soccer vào hôm thứ Ba.

FULL TIME | @atlrs_official (JPN) 0-1 @bluewingsfc (KOR)!

What a victory for @bluewingsfc as they clinch top spot in Group H as well as qualification to the knockout stages! #ACL2018 #KSMvSSB pic.twitter.com/ETqqLc8piD

— AFC Champions League (@TheAFCCL) April 17, 2018