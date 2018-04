Australia nhọc nhằn vượt qua Thái Lan trên chấm luân lưu

Australia đã có một chiến thắng đầy nhọc nhằn trên chấm luân lưu trước Thái Lan trong trận bán kết Asian Cup nữ vào tối thứ Ba.

Bước vào trận đấu, Matildas là những người có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 17. Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, sau pha tạt bóng của các cầu thủ Australia, Kanjanaporn Saengkoon đã không may phá bóng vào lưới nhà.

17' GOAL!⚽️ 1-0 @TheMatildas A well-deserved opener for the Australians, as a short corner followed by a cross was headed into the back of her own net by Kanjanaporn Saengkoon!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/PWuHB6OpjA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Thế nhưng, Kanjana Sung-Ngoen chỉ mất có ba phút để chuộc lỗi giúp đồng đội với cú tâng bóng từ tình huống phản công sau khi nhận thấy thủ thành đối phương đã rời xa cầu môn.

20' GOAL!⚽️ 1-1 Thailand 😶A howler from keeper Mackenzie Arnold, as she fails to make a simple catch and deflects Kanjana Sung-Ngoen's lob into the back of the net! GAME ON!👊#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/dOSZpKGk4Y — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Mặc dù được đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Thái Lan đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tận dụng sai lầm nơi hàng thủ đội bóng xứ chuột túi, Rattikan Thongsombut đã chớp thời cơ, dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc cao khung thành.

63' GOAL!⚽️ 2-1 Thailand Absolute mayhem at the back as goalkeeper Arnold's tough day continues after a botched clearance was dispatched emphatically into the top corner by Rattikan Thongsombut! An upset on the cards!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/uLlZu95ui9 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Thái Lan đã giữ vững cách biệt một bàn để hướng tới chiến thắng lịch sử cho đến khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, kể cả phải thi đấu với 10 người khi Wilaiporn Boothduang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Thế nhưng, vào phút bù giờ đầu tiên, Alanna Kennedy đã lập công với cú đánh đầu từ tình huống phạt góc quân bình tỷ số 2-2, buộc trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

91' GOALLLLLL!⚽️ 2-2 @TheMatildas LATE LATE DRAMA! The Australians score in the last minute of regular time as Alanna Kennedy rose highest on a corner and headed home to keep her country in the tournament! #AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/GJXkV3MhVB — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

Với việc cả hai đội đều bất lực trong việc ghi bàn thắng quyết định, trận đấu buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não.

Trong loạt đấu súng, Thái Lan tiếp tục khởi đầu tốt hơn khi Emily van Egmond sút hỏng cú đá đầu tiên. Thế nhưng, thủ thành Arnold Mackenzie đã có ba pha cứu thua liên tiếp để đưa Australia vào chung kết.

FULL TIME! @TheMatildas 4(3) – 2(1) Thailand Australia win after keeper Arnold Mackenzie makes three saves and propels her team into the final!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/5JLPV7vreE — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 17, 2018

FULL-TIME | 🇦🇺 2-2 🇹🇭 (Australia win 3-1 on penalties) Australia are through to the #WAC2018 final after defeating Thailand in a penalty shootout! #Jordan2018 #AUSvTHA pic.twitter.com/K0fTHjdDv0 — #WAC2018 (@theafcdotcom) April 17, 2018

Đối thủ của Australia trong trận chung kết là Nhật Bản, đội đã dễ dàng hạ gục Trung Quốc trong 90 phút với tỷ số 3-1.